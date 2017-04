Barcellona: il Camp Nou rende omaggio ai 500 gol di Messi, lui aumenta il bottino

26 aprile 2017

Grande festa per Leo Messi sugli spalti del Camp Nou in occasione della gara casalinga di Liga contro l'Osasuna. I tifosi del Barcellona hanno reso omaggio ai 500 gol realizzati dalla Pulce in maglia blaugrana. Ma è bastato pochissimo al fuoriclasse argentino per superare l'incredibile traguardo: soltanto 12' di gara ed è arrivata la sua rete numero... 501. E tutti i tifosi ad alzare orgogliosi la sua maglia, come il loro idolo ha fatto domenica sera al gol della vittoria sul Real Madrid nel Clasico. Poi arriva anche il numero 502. Luis Enrique gli regala la standing ovation al 63' quando lo chiama fuori.