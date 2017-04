Barcellona: Rafinha fuori un mese

3 aprile 2017

Il Barcellona sarà privo del centrocampista Rafinha Alcantara per le prossime quattro settimane a causa di un infortunio al ginocchio patito nella partita vinta ieri sul campo di Granada per 4-1. Il giocatore brasiliano ha rimediando una piccola lesione al menisco mediale del ginocchio destro.



Rafinha resterà ai box per tre-quattro settimane e salterà pertanto la doppia sfida di Champions League contro la Juventus valida per i quarti di finale. Il fratello di Thiago Alcantara del Bayern salterà anche il 'Clasico' contro il Real Madrid. Rafinha dovrebbe tornare a disposizione per il derby contro l'Espanyol in programma a fine mese.