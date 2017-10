Barça, Messi non si ferma più: 100 gol nelle competizioni Uefa

19 ottobre 2017

E' iniziata a suon di gol la stagione di Messi , ieri a segno nel 3-1 del Barcellona all' Olympiacos e salito a quota 15 reti totali (11 solo in Liga) con i catalani, perché poi ci sono anche le tre perle con cui Leo ha trascinato l' Argentina contro l' Ecuador . Il calcio di punizione di ieri sera è stato il 100.mo gol della Pulce nelle competizioni Uefa (97 in Champions), mentre 50 sono i centri nel solo 2017. Numeri, come sempre, da extraterrestre.

Ha preso una caramella? Una gomma da masticare? Una pastiglia? Non è chiaro di cosa si trattasse, ma le immagini hanno subito fatto il giro del mondo e in molti hanno anche ipotizzato a una pastiglia per fermare i noti conati di vomito che, però, in realtà non lo tormentano più da qualche tempo.