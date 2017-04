Barça, Enrique: "Con la Juve potrei giocare con 8 attaccanti"

16 aprile 2017

Il Barcellona è ancora vivo in campionato dopo la vittoria 3-2 sulla Real Sociedad e ora si può concentrare sull'ostacolo più difficile da superare la Juve in Champions. Ritrovato Messi, autore di una doppietta, il tecnico dei catalani ha ritrovato anche un po' di ottiimismo: "Non abbiamo niente da perdere, quindi potremmo scendere in campo anche con otto attaccanti. Avremo bisogno di un'ottima gara e di una precisione chirurgica. Il Barça si è sempre caratterizzato per il gioco offensivo".