Balotelli, la porno attrice Krasavice pazza di lui

26 aprile 2017

Tutti pazzi per Mario Balotelli. C'era un tempo in cui questo valeva per i tifosi mentre ora a pensarlo, e soprattutto a mostrarlo, è principalmente Katja Krasavice. La porno attrice tedesca ha postato su Instagram uno scatto decisamente hot in cui è raffigurata a fianco di una gigantografia che ritrae proprio Super Mario. Il riferimento è a un tweet del giocatore in cui aveva scritto: "Regalatele un mio poster così potrà sognare di essere insieme a me". E ricevuto il regalo da una fan, Katja non ha perso tempo per un nuovo scatto super sexy. Tempo fa la modella aveva rivelato di essersi scambiata messaggi piccanti con l'attaccante del Nizza.