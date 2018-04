Balotelli: "Magari il Milan si sveglia e compra Icardi"

16 ottobre 2017

Mario Balotelli in versione scout manager. L'attaccante ex Inter e Milan ha visto il derby da Nizza e ha fatto i complimenti a Icardi per la tripletta: "Complimenti a questo ragazzo, bravo davvero: è un bomber vero". Poi un consiglio a Fassone su Instagram: "Magari il Milan si sveglia e compra lui". Una nuova idea di mercato per Mirabelli... Il cuore del bomber è sempre rossonero e ha postato anche i colori sociali del Diavolo con scritto: "Sempre".