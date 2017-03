Atletico, Torres lascia l'ospedale e rassicura tutti: "E' stato solo uno spavento"

3 marzo 2017

Dopo la grande paura, il sollievo. Fernando Torres , protagonista di un terribile scontro durante il match tra il suo Atletico Madrid e il Deportivo, ha rassicurato. "Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per me e per i vostri messaggi di incoraggiamento. E' stato solo uno spavento. Spero di tornare presto", ha scritto su Instagram. Gli esami non hanno evidenziato conseguenze e il giocatore ha già lasciato l'ospedale in mattinata.

Il Niño è stato dimesso dall'ospedale di La Coruna in mattinata, dopo una risonanza magnetica che ha confermato le buone notizie arrivate già nella tarda serata di ieri. Nessuna lesione dunque per l'attaccante dell'Atletico che ora dovrà restare a riposo per le prossime 48 ore: non farà immediato ritorno a Madrid ma passerà i prossimi due giorni con la moglie a Santiago de Compostela. Poi la ripresa agonistica.



"Ora va tutto bene - ha dichiarato Torres all'uscita dall'ospedale - e ringrazio ancora tutti per il sostegno avuto. Sono cose che capitano, già mi era successo qualcosa di simile con la Nazionale. Sono cose di calcio. E' stato un spavento, per fortuna è tutto passato".