Atletico, Saul rinnova fino al 2026

1 luglio 2017

Un rinnovo record: Saul si lega praticamente a vita all'Atletico Madrid. Il gioiello spagnolo, 22 anni, reduce dalla sconfitta in finale agli Europei Under 21, ha messo la firma su un prolungamento di 9 anni con i Colchoneros: fino al 30 giugno 2026. Fissata una clausola rescissoria da 150 milioni. "Sono molto felice perché l'Atletico è una famiglia: non c'è un posto migliore in cui stare".