Atletico Madrid, seggiolini del Vicente Calderon gratis per gli abbonati

19 maggio 2017

Il seggiolino dello stadio nel salotto di casa. Una possibilità più che un'idea, quasi dettata dalle circostanze. I tifosi dell' Atletico Madrid che ne faranno richiesta potranno vedersi recapitato a casa, e gratuitamente, il seggiolino su cui per anni hanno tifato per i Colchoneros al Vicente Calderon , che a fine anno chiuderà i battenti per sempre. Per evitare i vandalismi il club ha adottato questa iniziativa. La rimanenza sarà venduta.

Una pratica rara, ma non unica. Un'iniziativa simile è stata adottata dal West Ham al momento di traslocare da Upton Park allo stadio Olimpico di Londra, con tutti i seggiolini messi in vendita per abbonati e successivamente collezionisti. L'Atletico Madrid però ha deciso di consegnare gratuitamente il posto agli abbonati che ne faranno richiesta, soprattutto per evitare il susseguirsi di vandalismi che già dopo la partita con il Real Madrid ha visto diversi tifosi sradicare il proprio posto a sedere per "ricordo".



Ma anche se quella di domenica contro l'Athletic Club sarà l'ultima partita dell'Atletico Madrid, il Vicente Calderon continuerà ad ospitare eventi almeno fino alla fine dell'anno, come la finale di Copa del Rey tra Barcellona e Alaves e la festa d'addio con le vecchie glorie dell'Atletico, nonché concerti e show. Per questo i seggiolini vandalizzati sono stati sostituiti. Vista la possibilità di consegna gratuita a chi ne farà richiesta, il club ha anche deciso che chi sradicherà la propria seduta con la forza sarà punito con il ritiro della tessera. Una punizione esemplare per i già 50mila abbonati del nuovo Wanda Metropolitano.