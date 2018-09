Atletico Madrid-Eibar, il giovane Borja Moreno salva Simeone: finisce 1-1

15/09/2018

LA PARTITA

Senza il terzino Lucas Hernandez, finito in ospedale per dei problemi accusati all’addome, Diego Simeone schiera in campo l’Atletico Madrid con il consueto 4-4-2 con Griezmann e Diego Costa davanti. Risponde l’Eibar con il 4-2-3-1. I Colchoneros devono assolutamente vincere per tornare ai vertici di una classifica che li vede fermi a soli 4 punti dopo tre giornate, una lunghezza in più della squadra allenata da José Luis Mendilibar. Gli ospiti partono benissimo nella prima frazione e vanno ad un passo dal vantaggio al 8’ con l’ex Roma Josè Angel: la sassata del terzino è potente e si spegne sulla traversa facendo venire i brividi a Oblak. Con il passare dei minuti l’Eibar si ritrae indietro favorendo i padroni di casa che prendono in mano il pallino del gioco seppur con ritmo troppo lento. Il primo squillo dell’Atletico Madrid arriva intorno al quarto d’ora e porta la firma di Griezmann: il francese scatta in profondità, supera due uomini in area e calcia da posizione defilata chiamando alla risposta un attentissimo Dmitrovic. Al 21’ il portiere serbo si mostra di nuovo in forma respingendo sulla linea una incornata precisa di Saul da corner. Da calcio d’angolo nasce anche l’ultima azione pericolosa del primo tempo di Godin che ci prova con un destro potente: nulla da fare ed Eibar di nuovo salvo.



Godin è protagonista anche ad inizio ripresa, questa volta di testa, ma Dmitrovic non si fa beffare e si ripete poco dopo su una precisa botta in area del sempre presente Diego Costa. L’Eibar soffre e prova a farsi notare sempre in contropiede: da una azione ben costruita gli ospiti portano al tiro dai 40 metri il centrale difensivo Arbilla: il suo destro è una fucilata precisa ma c’è la traversa a salvare Simeone. Al 70’ l’Atletico ruggisce e sfiora il vantaggio con Griezmman che aggancia in maniera elegantissima ed impegna Dmitrovic, sulla respinta tap-in a botta sicura di Koke che non centra incredibilmente la porta ormai vuota. Negli ultimi dieci minuti le squadre si allungano e ne beneficia lo spettacolo con attacchi da una parte e dall’altra. L’Eibar è più lucido e all’87’ ne approfitta: cross dalla destra, De Blasis controlla e mette in mezzo un pallone preciso che Sergi Enrich riesce a spedire in rete. I Colchoneros non ci stanno e vanno all’assalto nel finale: Godin al 91’ centra la traversa mentre il giovane Borja Garcias Moreno ha una mira più precisa e al 94’ con un destro preciso all’altezza del dischetto segna il definitivo 1-1 salvando Simeone che evita la sconfitta.