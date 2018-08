Atletico, Griezmann prende in giro Sergio Ramos

16/08/2018

Dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Europea contro i cugini del Real Madrid, Antoine Griezmann si è reso protagonista su Instagram di un particolare sfottò a Sergio Ramos. Le Petit Diable, reduce da un tris di trofei in 91 giorni (Europa League, Mondiale e Supercoppa) ha pubblicato un disegno nel quale il capitano dei blancos lo incorona come Re, un vero e proprio cambio al trono del calcio di Madrid come testimoniato dalla finale di mercoledì sera.