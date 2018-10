Atletico, Griezmann: "Il Pallone d'Oro dovrebbe andare a un francese"

09/10/2018

France Football ha annunciato i 30 candidati al Pallone d'Oro 2018 che si contenderanno l'ambito trofeo nella cerimonia in programma a Parigi il 3 dicembre e da quel momento è partito il toto-vincitore. Negli ultimi dieci anni il riconoscimento assegnato dal quotidiano francese è stato un duopolio riservato a Messi e Critiano Ronaldo , ma nonostante la terza Champions consecutiva alzata dal portoghese, quest'anno il duopolio potrebbe essere rotto. Ne è convinto Antoine Griezmann , laureatosi campione del Mondo con la Francia in Russia quest'estate.

"È stato incredibile, una sensazione impossibile da descrivere a parole - ha detto l'attaccante dell'Atletico Madrid ai microfoni dell'Equipe - Un pieno di emozioni. In quei momenti non sapevo dove guardare, se festeggiare con i tifosi, andare dalla mia famiglia o urlare con i miei compagni di squadra. Alla fine ho fatto un po' di tutto. Nello spogliatoio poi è stato il delirio, un’autentica follia. Ho guardato in giro e vedevo i miei compagni matti di gioia con la Coppa. E' stato incredibile".

Incredibile, ma vero, un trionfo tanto importante che secondo Griezmann dovrebbe incidere profondamente anche sull'assegnazione del Pallone d'Oro: "Siamo stati campioni del mondo, facciamo parte della miglior squadra del mondo, in questa squadra ci deve essere il miglior giocatore del mondo. È quello che penso, il premio dovrebbe andare ad un giocatore francese".

Queste le parole di Le Petit Diable, che è tra i candidati e non nasconde di sperare nella vittoria finale: "Per me è un sogno, storicamente è il meglio del meglio, tra i vincitori ci sono solo fuoriclasse. Sarebbe un sogno diventare un esempio per gli altri". Un altro francese in odore di premio è il baby prodigio del Psg, Mbappé, per cui Griezmann scomoda un paragone tutt'altro che banale: "Guardando Kylian rivedo il Cristiano Ronaldo di Manchester - ha detto - Giocava sulla fascia, dribblava molto, segnava, ma non stava cercando un vero obiettivo. Quando Kylian farà quello che ha fatto Cristiano a Madrid, pensare solo a vincere, segnerà 50 gol".