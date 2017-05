Assou-Ekotto, no al Birmingham: vuole fare film porno

26 maggio 2017

I tifosi dell'Inter se lo ricordano per averlo incrociato diverse volte quando vestiva la maglia del Tottenham, ma più in generale Benoit Assou-Ekotto rimane nell'immaginario dei tifosi per la sua foltissima capigliatura. Ora a 33 anni e dopo due stagioni in Francia la sua carriera sembra giunta a conclusione. Almeno secondo quanto raccontato dal manager del Birmingham, Harry Redknapp, che gli avrebbe offerto un posto, ma il terzino camerunese avrebbe declinato perché intenzionato a diventare un attore porno.