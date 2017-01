Arsenal: spintone al quarto uomo, Wenger squalificato 4 turni

27 gennaio 2017

Pugno duro in Premier contro Arsene Wenger. Il tecnico dell'Arsenal è stato infatti squalificato per quattro giornate per aver spinto il quarto uomo durante il match contro il Burnley nell'ultimo turno di campionato. Una reazione violenta per cui all'allenatore francese è stata anche inflitta una multa di 25mila sterline. Wenger potrà tornare in panchina per il quinto turno di Fa Cup o per la trasferta Col Liverpool in programma il 4 marzo.