Arsenal, scelto il successore di Wenger: sarà Unai Emery

21 maggio 2018

Quando tutto sembrava portare a Mikel Arteta, ex centrocampista dell'Arsenal, 36 anni e assistente di Guardiola al City, ecco l'accelerata improvvisa da parte della dirigenza Gunners. C'è stato un incontro tra i dirigenti del club londinese e l'entourage di Unai Emery, il tecnico spagnolo reduce dalle due stagioni al Psg dopo l'esperienza col Siviglia. A Parigi Emery ha salutato dopo un titolo di Francia e quattro coppe nazionali, oltre a due clamorose delusioni europee. L'addio era scritto ed era stato annunciato un mese fa, mentre nei giorni scorsi il Psg ha presentato Tuchel.



Sostituire Wenger, per 22 anni sulla panchina dei Gunners, non è impresa facile. È un compito arduo, come era stato quello di Moyes che aveva provato a raccogliere, senza successo, l'eredità di Sir Alex Ferguson al Manchester United. I media britannici parlano di un vero e proprio choc per quanto riguarda l'andamento delle trattative per sostituire Wenger. Sembrava tutto fatto con Arteta: era pronto un triennale da quattro milioni di sterline all'anno e lo spagnolo era d'accordo. Poi, all'ultimo momento, la virata su Emery, che verrà annunciato nei prossimi giorni. Nelle ultime ore il nome di Emery era stato accostato, tra gli altri, alla panchina del Napoli, in caso di addio di Maurizio Sarri. Una pista che si è chiusa ancor prima di essere intrapresa.