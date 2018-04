Arsenal, offerta monstre per Mbappè (CR7 permettendo...)

17 giugno 2017

Spesso nel mercato bisogna attendere la prima mossa: la partenza di un giocatore può scatenare reazioni e avere contraccolpi su altri. Dal destino di uno, possono dipendere anche quelli altrui. L'Arsenal prova a fare la voce grossa e sono diversi i quotidiani d'Oltremanica, tra cui il London Evening Standard, che riportano le intenzioni del club di Wenger di fare di tutto per assicurarsi uno dei giovani più promettenti e ricercati d'Europa: quel Kylian Mbappè al quale, però, i Gunners, non possono offrire la possibilità di giocare la Champions League visto che la tormentata stagione dell'Arsenal si è chiusa, per la prima volta dopo 20 anni, senza la qualificazione al più prestigioso torneo continentale. "La Champions è un sogno, tutti vogliono vincerla ma solo in pochi ci riescono. Per me è un'ossessione molto più del Pallone d'Oro" ha dichiarato recentemente il giocatore.



Difficile quindi, pensare di convincere il 18enne francese a traslocare all'ombra del Big Ben anche perché Mbappè e il Real Madrid si fanno l'occhiolino da tempo. In più, le ultime bombe di mercato parlano di un Cristiano Ronaldo che potrebbe levarsi la camiseta blanca e allora, a quel punto, se davvero CR7 dovesse partire, i campioni d'Europa virerebbero con tutta la loro forza proprio su Mbappè. E per l'Arsenal sarebbe difficile competere nonostante l'offerta, riportata dalla stampa britannica, di 115 milioni più l'attaccante francese Olivier Giroud, il cui valore è stimato sui 20 milioni. Il futuro di Ronaldo, dunque, tiene banco perché in ballo c'è il futuro del probabile prossimo Pallone d'Oro e di uno dei migliori giocatori del pianeta ma anche perché dalle sue mosse ne possono conseguire altre non meno importanti.