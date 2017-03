Arsenal, Lehmann stronca Allegri: "Ma chi è?"

22 marzo 2017

Il futuro di Allegri resta incerto e dopo il "no" del Barcellona per bocca del direttore sportivo ("Non sarà il nostro prossimo allenatore"), arriva un'altra clamorosa bocciatura per il tecnico della Juve: "Con il suo arrivo all'Arsenal vinceremmo tutto? Ma chi è Allegri, con tutto il rispetto?". La sentenza arriva da Jens Lehmann, ex portiere dei Gunners che al Sun ha detto: "Il suo tipo di calcio non è in sintonia con quello dell'Arsenal".