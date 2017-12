Arsenal, che guaio: l'Emirates è infestato dai topi

21 dicembre 2017

E' uno degli stadi più belli e suggestivi del Mondo, ma è letteralmente infestato dai topi. Stiamo parlando dell'Emirates Stadium , la casa dell' Arsenal che, scrive il Daily Mail , sarebbe da tempo diventato rifugio per una colonia di ratti proveniente probabilmente dalla vicina stazione ferroviaria East Coast Main Line . Nei mesi scorsi un controllo igienico dell'impianto ha rivelato il problema che sta creando non pochi imbarazzi ai Gunners.

Gli ispettori hanno trovato escrementi di topi in vari luoghi, tra cui intorno a forni, lavabi e mensole delle cucine dello stadio. Tracce della presenza di topi sono state rinvenute anche in altre zone dell'Emirates.



In un comunicato l'Arsenal ha annunciato "che prenderà tutti i provvedimenti necessari" per risolvere il problema ma certamente sono previste nuove ispezioni per verificare la situazione. Inaugurato nel 2006, costato oltre 400 milioni di euro, l'Emirates Stadium è diventato nel corso degli anni uno dei luoghi più visitati di Londra nonostante i biglietti per assistere alle partire dell'Arsenal siano tra i più cari al mondo.