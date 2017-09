Arrestato Wayne Rooney: guida in stato d'ebbrezza

1 settembre 2017

Wayne Rooney è stato fermato nella notte dalla polizia e arrestato per guida in stato d'ebbrezza. Il tutto è accaduto nel Cheshire, nella zona in cui vive l'ex capitano della nazionale inglese. L'attaccante, 31 anni, tornato da poco all'Everton, da 12 anni vive a Prestbury, in una mega villa da 6 milioni di sterline.