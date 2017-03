Argentina, viagra ai giocatori per combattere l'altitudine

28 marzo 2017

Che la trasferta in Bolivia fosse ostile lo si sapeva: e per la partita a 3.600 metri a La Paz, i calciatori dell'Argentina hanno assunto il viagra in quanto vasodilatatore proprio per combattere problemi legatui all'altitudine. I media locali precisano che la scelta "è stata di ognuno dei giocatori senza imposizioni". Il viagra non è considerato dopante e fu utilizzato nel 2009 da un preparatore fisico del Blooming di Santa Cruz.