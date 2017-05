Argentina: trovato morto Cyterszpiler, primo agente e amico di Maradona

7 maggio 2017

Jorge Cyterszpiller, amico e primo agente di Diego Armando Maradona, è morto oggi a Puerto Madero, quartiere di Buenos Aires, dopo essere caduto dal settimo piano dell'hotel Faena in cui alloggiava in questi giorni. Ne hanno dato notizia le edizioni online dei quotidiani argentini 'Clarin' e 'Ole'. Al momento non si conoscono altri dettagli: si parla però di uno stato depressivo in cui Cyterszpiller era caduto dopo la separazione dalla moglie.