Argentina, tolte le quattro giornate di squalifica a Messi

5 maggio 2017

Messi e l'Argentina possono esultare. La commissione d'appello della Fifa ha infatti accolto il ricorso della Federazione albiceleste (Afa) revocando le quattro giornate di squalifica che erano state inflitte al fuoriclasse del Barcellona per aver insultato un guardalinee durante la partita Argentina-Cile delle qualificazioni mondiali. Messi sarà dunque a disposizione per le gare decisive contro Uruguay, Venezuela e Perù.

Nella nota della Fifa viene precisato che dopo le audizioni di ieri, e dopo aver esaminato il materiale a disposizione, la commissione d'appello è giunta alla conclusione che, pur considerando riprovevole il comportamento di Messi, non c'erano elementi sufficienti per l'applicazione nei suoi confronti dell'articolo 77 del codice disciplinare che permettono di sanzionare in modo pesante fatti di cui non ci si era immediatamente resi conto sul campo. Vengono quindi tolte la squalifica comminata dalla disciplinare il 28 marzo scorso e la multa di diecimila franchi svizzeri comminata alla 'Pulce'.