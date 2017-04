Argentina, si è costituito il responsabile della morte del tifoso del Belgrano

18 aprile 2017

Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto durante la partita Belgrano-Talleres - fornita dal padre della vittima - Balbo è stato etichettato come tifoso della squadra ospite (la partita era stata considerata a rischio e per questo vietata ai supporter del Talleres) da "Sapito" Gomez, che Emanuel aveva riconosciuto essere il presunto assassino del fratello, Agustin, ucciso quattro anni fa. Tanto è bastato per accendere il livore degli ultrà del Belgrano, che hanno prima picchiato il ragazzo e poi lo hanno gettato oltre la balaustra. La pm incaricata dell'inchiesta sulla morte di Balbo ha indicato alla stampa che l'imputazione per il delitto sarà quella di omicidio aggravato, per la quale la pena massima prevista è di 35 anni di carcere.