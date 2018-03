Argentina, Sampaoli non convoca Icardi e Dybala

1 marzo 2018

Jorge Sampaoli ha diramato la lista dei convocati che giocano fuori dal Sud America per le amichevoli contro Italia e Spagna. E nell'elenco non ci sono né Mauro Icardi né Paulo Dybala . "Loro due e il Papu Gomez li conosciamo già bene - ha specificato il ct dell'Argentina -. Ora c'è bisogno di vedere all'opera altri". " Paulo e Mauro saranno comunque nella lista di riserva ", ha aggiunto il tecnico, precisando di aver già in mente l'80% della rosa che porterà ai Mondiali.

"Dybala, Icardi e Gomez non sono stati chiamati perché in questo periodo non stanno attraversando un momento di forma nei loro club di appartenenza - ha proseguito Sampaoli -. Li conosco bene, ma voglio dare comunque anche ad altri giocatori la possibilità di conquistarsi la convocazione per i Mondiali". "Nelle amichevoli testeremo le situazioni che poi utilizzeremo in Russia - ha aggiunto il ct dell'Argentina -. E aggiungere nuovi giocatori poco prima della Coppa del Mondo è sempre un rischio". "Siamo convinti di poter fare una grande Mondiale", ha concluso.