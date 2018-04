Argentina, Sampaoli: "Higuain al Mondiale? Valuterò"

20 ottobre 2017

"Higuain lo considero e so cosa rappresenta. Ma spetterà a noi valutarlo per vedere se portarlo alla Coppa del mondo o no": il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli lascia ancora una volta a casa l'attaccante della Juve e in vista della sua possibile convocazione per il Mondiale glissa: "Non devo provarlo". Per l'amichevole del 9 novembre contro la Russia sono stati chiamati Perotti, Dybala, il Papu Gomez, Biglia e Icardi.