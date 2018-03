Argentina: morto Houseman, fu campione del mondo nel 1978

22 marzo 2018

E' morto in Argentina Renè Houseman, attaccante esterno dell'Albiceleste campione del mondo nel 1978. Aveva 64 anni ed era malato da tempo. Detto "Gambeta" per la sua abilità nelle finte, era soprannominato anche "El loco" per il suo essere estroso in campo e fuori. Era stato un simbolo dell'Huracan, ma aveva giocato anche nel River Plate e in Cile nel Colo Colo.