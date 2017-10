Argentina, Messi: "Successo che ci farà crescere"

11 ottobre 2017

"Qualificarci era la cosa più importante. Follia rimanere fuori dal Mondiale. Adesso è passata la paura, eravamo asfissiati dal timore di rimanere fuori. Ora è tempo del sollievo. Non è stato facile. Sono passate per la testa troppe cose negative, soprattutto appena subito il gol degli avversari. Per fortuna siamo riusciti a reagire immediatamente. Tutti vogliamo che la Nazionale faccia bene e provi a vincere la Coppa del Mondo. Adesso dobbiamo prepararci bene e continuare a migliorarci", ha aggiunto. E ancora: "Ribadisco: pura pazzia che l'Argentina non partecipasse al torneo. Il gruppo non lo meritava. Il team era stato messo in discussione per un po' di tempo nonostante avesse giocato tre finali, quella dell'ultimo Mondiale e due di Coppa America. Oggi è un giorno speciale per tutti coloro che fanno parte di questo gruppo da molto tempo".



Con i suoi gol, Messi ha salvato la panchina di Jorge Sampaoli, che altrimenti sarebbe passato alla storia come il ct che aveva mancato un Mondiale dopo oltre quarant'anni di partecipazioni. "Messi non è debitore di una Coppa del Mondo all'Argentina. Il calcio deve un Mondiale a Messi. E' il miglior giocatore della storia. Era illogico che non fosse protagonista del torneo più importante del mondo. Ci siamo rafforzati come un gruppo per supportare Messi e per metterlo in condizione di mostrare tutto quello che ha mostrato", ha spiegato.