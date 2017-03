Argentina, Messi stangata-super: 4 giornate

28 marzo 2017

L'Argentina non avrà in campo Leo Messi questa sera a La Paz contro la Bolivia (alle 22 ora italiana). E non lo avrà nemmeno per le prossime tre partite. Visto che alla Pulce è stata inflitta una autentica stangata: 4 turni di squalifica per insulti a un assistente dell'arbitro nella partita contro il Cile, situazione per la quale la Fifa aveva aperto l'inevitabile procedimento disciplinare.

L'attaccante argentino, che dovrà pagare una multa di 10mila franchi svizzeri, tornerà a disposizione del tecnico argentina Bauza solo per

l'ultima giornata valida per le qualificazioni al Mondiale in Russia 2018, il 10 ottobre contro l'Ecuador.

E contro la Bolivia il ct Bauza, senza Messi, non schiererà Dybala dal primo minuto. Lo juventino parte dalla panchina, entrerà -se sarà il caso- a partita in corso.