Argentina, Messi a rischio squalifica per la Bolivia

28 marzo 2017

L'Argentina rischia davvero di non avere in campo Leo Messi questa sera a La Paz contro la Bolivia (alle 22 ora italiana)? È questa la domanda che tutti gli appassionati argentini si fanno e a cui la stessa federcalcio sta cercando di dare risposta. Ma cosa succede? La pulce rischierebbe una squalifica per insulti a un assistente dell'arbitro nella partita contro il Cile, situazione per la quale la Fifa ha aperto un procedimento disciplinare. Ma nonostante un iniziale pessimismo, gli esperti di diritto sportivo tranquillizzano Bauza.



Come riporta il Mundo Deportivo, l'Afa ha presentato ricorso d'urgenza e una decisione è attesa a ore. Messi, durante e alla fine del match contro i cileni, ha ingaggiato un duello verbale con gli esponenti della terna arbitrale brasiliana, che aveva diretto la partita, apostrofandoli in modo pesante e offensivo. Il gesto della 'Pulce' sarebbe da ricondurre ad alcuni falli di gioco commessi nei suoi confronti e che non sarebbero stati sanzionati. Nel referto stilato a fine partita non è stato inserito nulla sul comportamento di Messi.



Ora, tuttavia, gli arbitri hanno fatto pervenire alla Conmebol un'estensione del resoconto. Se la Disciplinare della Fifa agirà nei suoi confronti, secondo La Nacion, Messi potrebbe essere costretto a saltare da due a quattro partite. La decisione dovrà essere presa prima che l'Albiceleste scenda in campo a La Paz.



Nota de #FIFA a #AFA comunicando la apertura del expediente a #Messi. Se puede hacer el descargo hasta mañana a las 9 AM (hora suiza) pic.twitter.com/rkUuwxqpeS — VarskySports (@VarskySports) 28 marzo 2017

#FIFA Disciplinary Code does not establish any match suspension for the conduct established in its art 57 #messi #AFA — Enric Ripoll (@EnricRG) 28 marzo 2017

Su Twitter, Enric Ripoll, avvocato specialista in diritto sportivo, ha spiegato: "Le sanzioni relative alla violazione dell'articolo 57 sono l'avvertimento, il rimprovero, la multa e la restituzione dei premi. L'articolo 49 non è menzionato nel documento della Fifa consegnato all'Afa, perciò non ci può essere una squalifica di quattro turni. Inoltre l'articolo 57 non appartiene alla colpa grave, perciò a mio parere non verrà applicato".