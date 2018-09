Argentina, il River si prende il Superclásico

24/09/2018

Va al River Plate l'attesissimo Superclásico argentino. I Millonarios hanno battuto 2-0 gli storici rivali del Boca Juniors agganciandoli tra l'altro al quinto posto della classifica a quota 10 punti. La squadra allenata da Marcelo Gallardo si è imposta grazie alle reti del centrocampista Gonzalo 'Pity Martínez' al 14', autore di una grande volée con il mancino, e dell'attaccante Ignacio Scocco al 68'. A marzo scorso, il River aveva gia' vinto la Supercoppa in Argentina, contro il Boca, con due gol di entrambi i giocatori. Un po' attardati all'inizio del campionato - in testa alla classifica c'è l'Atletico Tucuman con 14 punti, i due più grandi club argentini sono ancora in lizza e in buona posizione per qualificarsi alle semifinali della Copa Libertadores.