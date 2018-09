Argentina: Icardi e Dybala restano a guardare, segna Simeone

08/09/2018

Icardi e Dybala sono rimasti 90' in panchina nell'amichevole vinta 3-0 dall' Argentina contro il Guatemala. Il ct Scaloni li ha tenuti a riposo, insieme a Lautaro Martinez non al 100%, mentre ha lanciato Giovanni Simeone . Debutto super per il Cholito della Fiorentina che, partito titolare, ha trovato il gol al 44'. Prima erano arrivati i gol di Gonzalo Martinez e Lo Celso. Vittoria per il Brasile 2-0 contro gli Usa, festa Uruguay col Messico.

LA NUOVA ARGENTINA SENZA MESSI

Il ct ad interim dell'Argentina Scaloni non ha potuto impiegare Leo Messi, che si è preso una pausa dalla nazionale. E così, lasciando in panchina Icardi, Dybala e Lautaro Martinez (con gli interisti non al meglio) ha disegnato un 4-3-3 che sa tanto di nuovo corso. A partire dalla porta, dove ha trovato posto, finalmente, Geronimo Rulli. Difesa a quattro con Tagliafico, Ramiro Funes Mori, Pezzella (capitano della Fiorentina) e Saravia. Nel terzetto di centrocampo ha brillato Lo Celso, accompagnato da Leo Paredes e da Palacios. Davanti il debutto per Giovanni Simeone (subito in gol) con Gonzalo Martinez e Pavon.



Il Guatemala non era un avversario insuperabile, anzi. Ma l'Argentina sta cercando la propria strada e ogni piccolo passo è importante. I media argentini hanno titolato: "Gol nuovi, vita nuova". Anche se a Los Angeles la risposta del pubblico non è stata calorosa (solo 2mila tifosi per la Seleccion): senza Messi manca appeal.



Scaloni nel post partita ha spiegato: "È stato importante far debuttare questi giovani che potrebbero rappresentare il futuro di questa nazionale. Hanno già capito alla perfezione cosa significa giocare per questa maglia". La prossima amichevole è in programma con la Colombia.