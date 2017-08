Argentina, Higuain non convocato: ci sono Dybala e Icardi

11 agosto 2017

Gonzalo Higuain non è stato convocato dall'Argentina per i prossimi match di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 contro Uruguay e Venezuela. Il ct Jorge Sampaoli, per scelta tecnica, ha deciso di non prendere in considerazione il centravanti della Juventus, in leggera difficoltà fisica nei mesi di preparazione alla stagione. Tre gli "italiani" in lista: Dybala della Juventus, Icardi dell'Inter e Fazio della Roma. Biglia fermato dall'infortunio.