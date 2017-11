Argentina, Higuain ancora escluso da Sampaoli: c'è Icardi

2 novembre 2017

Niente da fare per Gonzalo Higuain, nuovamente escluso dalla nazionale argentina. Il c.t. Sampaoli non ha inserito il Pipita nella lista dei convocati per per le amichevoli con Russia (11 novembre) e Nigeria (14 novembre), mentre sono presenti gli "italiani" Icardi, Dybala, Fazio, Pezzella, Gomez e Perotti. Si allontana così ulteriormente la possibilità di vedere Higuain al Mondiale in Russia.