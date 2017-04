Argentina, Bauza verso l'esonero: Sampaoli in pole

1 aprile 2017

Edgardo Bauza ha i giorni contati. La federcalcio argentina, infatti, sarebbe a un passo dal decidere di esonerare il ct della Seleccion dopo la sconfitta contro la Bolivia, che sta mettendo a serio rischio la qualificazione al prossimo Mondiale russo. Lunedì è in programma il decisivo faccia a faccia fra Bauza e i dirigenti Afa, quasi certamente per ratificare la separazione. Il favorito per la successione è Jorge Sampaoli , attuale tecnico del Siviglia.

Nella notte italiana si è riunito a Buenos Aires il Comitato esecutivo della Federazione argentina, ma al momento non è stata annunciata alcuna decisione. "Dobbiamo rivedere tutti i contratti", ha detto sibillino il presidente Claudio Tapia al quotidiano Olé. Mentre il vicepresidente Daniel Angelici è stato ancora piu' esplicito: "Stiamo valutando il lavoro di Bauza".



Il cambio di guida farebbe piacere anche a Mauro Icardi, finora bloccato dall'ostracismo di Bauza e che invece con Sampaoli potrebbe essere finalmente convocato con l'Argentina. Anche se i tifosi non lo considerano. Secondo un sondaggio del quotidiano Olé, fra 80mila tifosi, l'88% non vuole più Ezequiel Lavezzi in nazionale, l'86% Sergio Aguero, il 73% Gonzalo Higuain e il 68% Angel Di Maria. I tifosi ribadiscono la loro fiducia in Leo Messi, da confermare in nazionale per il 90% degli intervistati. Il giocatore più acclamato è però Paulo Dybala: per il 92% degli appassionati argentini la Joya dovrebbe trovare più spazio in squadra.