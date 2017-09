Argentina: Higuain ancora bocciato

15 settembre 2017

Jorge Sampaoli ha bocciato ancora Gonzalo Higuain. Il ct dell'Argentina, per le delicatissime sfide con Perù ed Ecuador per centrare la qualificazione al Mondiale, ha continuato per la sua strada e non ha convocato l'attaccante della Juventus. Presente, invece, Dybala con Icardi e il confermato Papu Gomez. In attacco presenti pure Aguero e Messi. In difesa inseriti nella lista Fazio della Roma e Pezzella della Fiorentina, a centrocampo ecco Biglia del Milan.