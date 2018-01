Ancora flop Real: solo pari con il Celta Vigo

7 gennaio 2018

Il Real, con una partita ancora da recuperare, scivola a -16 dalla capolista Barcellona, ma riesce a guadagnare una lunghezza sul Siviglia quinto in classifica. Il Celta Vigo ferma a sei la serie di sconfitte consecutive contro i blancos, al Municipal de Balaidos la squadra di Zidane non riprende la corsa dopo la disfatta del clasico e conquista un solo punto nonostante uno straordinario Bale.



È il Real a cercare l’affondo dopo pochi minuti di gioco, con Cristiano Ronaldo che alla prima azione chiama subito in causa Blanco. I ritmi iniziali però non sono altissimi e, salvo qualche conclusione dalla distanza che non trova lo specchio, di vere occasioni non ne arrivano fino al tentativo di Casemiro a metà del primo tempo che impegna ancora il numero uno del Celta. Nel possesso palla prolungato dei blancos i padroni di casa riescono a trovare il varco per far breccia con una ripartenza fulminea: al 33’ Iago Aspas serve Wass largo sulla destra, il danese ha tutto il tempo per stoppare il pallone e prendere la mira beffando Navas con uno splendido pallonetto. Il Real sembra andare incontro all’ennesima delusione in campionato, ma il gol subito risveglia Gareth Bale e in due minuti il risultato viene ribaltato: al 36’ Kroos vede il corridoio giusto per tagliare fuori la retroguardia del Celta e servire il gallese che, a tu per tu con Blanco conclude incrociando sul secondo palo; al 38’ a ispirare è invece Isco che vede e premia il movimento di Bale, il colpo d’esterno è la firma sull’immediato sorpasso targato Real.



A inizio ripresa la partita è subito viva con il Celta che prova a impensierire i blancos affondando sugli esterni e il Real che prova a chiudere i giochi con una conclusione di Isco su cui il portiere si fa trovare pronto. Cristiano Ronaldo vuole timbrare il cartellino contro una delle sue vittime preferite, ma prima non centra lo specchio della porta, poi trova Blanco sulla sua strada che si distende per arrivare nell’angolino basso. Il Celta ci crede, ma Gomez cerca un virtuosismo di troppo da buona posizione. Il gioco inizia a diventare frenetico e gli schemi saltano, ad approfittarne sono i padroni di casa con Iago Aspas che costringe Navas a un intervento in ritardo in area di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso Aspas ma il numero uno del Real è super e si allunga sventando la minaccia. Il forcing del Celta però non si ferma e il pari arriva solo pochi minuti dopo con Gomez che, all’82’, svetta da solo al limite dell’area piccola depositando in rete di testa. Il Real si riversa in avanti in cerca del nuovo vantaggio, all’ultimo minuto è provvidenziale Blanco su una conclusione di potenza da distanza ravvicinata di Asensio. È l’ultimo brivido della partita.