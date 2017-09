Ancelotti ritrova il Psg: "Adesso sono un grandissimo club"

25 settembre 2017

Ancelotti non vuole che si commetta l'errore di pensare che la squadra di Emery sia composta solo dal suo fantastico tridente d'attacco: "Non ho paura. Ho molto rispetto, questa formazione e' migliorata notevolmente e la loro linea d'attacco non ha nulla in meno di Bayern, Real o Barcellona. È lo stesso livello. Comunque non giocheremo solo contro Mbappe', Neymar e Cavani, ma contro una squadra solida, ricca e densa. Il PSG non e' solo questi tre giocatori".



L'ex allenatore fra le altre proprio del PSG non nasconde i propri sentimenti nei confronti dei francesi: "In me domina un sentimento di eccitazione. Ci confronteremo con un gruppo che ha acquisito tanta esperienza e che ha fatto importanti investimenti. Sono felice di rivedere lo stadio, la tifoseria e giocatori come Thiago Silva, Rabiot, Verratti, Motta e Pastore. Abbiamo instaurato un bel rapporto e lo manteniamo ancora. Sono in contatto anche con il presidente. Quando penso a Parigi sono contento. E' stata una bella esperienza sia dal punto di vista privato che professionale".



Il Bayern, come il PSG, punta a vincere la Champions League, ma la concorrenza non manca in Europa:"Tutti hanno l'ambizione di vincere dei titoli, ma non e' detto che questa ti permetta di andare avanti fino in fondo. La concorrenza e' spietata. Oltre alle squadre abituali, ce ne sono altre che vorranno fare bella figura come City, Tottenham e Liverpool", conclude Ancelotti.