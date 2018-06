Amichevoli: Portogallo e Inghilterra incontenibili, piegate Algeria e Costa Rica

07/06/2018

INGHILTERRA-COSTA RICA 2-0

All’Elland Road di Leeds va in scena l’ultimo test prima del Mondiale in Russia per l’Inghilterra, invece la Costa Rica sfiderà il Belgio come ultimo avversario prima della competizione. Agli inglesi bastano solo tredici giri di lancette per passare in vantaggio: Rashford riceve palla da Loftus-Cheek, si gira e lascia partire un missile dai 25 metri, Navas non può nulla. I padroni di casa sfiorano il raddoppio al 21’: Vardy riceve palla in area piccola ma calcia addosso al portiere del Real Madrid. La Costa Rica risponde al 27’: Venegas lascia partire un bolide da fuori area ma Butland si distende e devia la sfera in corner. Il primo tempo si chiude 1-0. La formazione di Southgate raddoppia al 76’: uno-due tra Rose e Alli, il centrocampista del Tottenham tenta un tiro-cross per Welbeck che di testa beffa Navas. Nel finale la Costa Rica non riesce a trovare il guizzo per riaprire il match. Finisce 2-0



PORTOGALLO-ALGERIA 3-0

I lusitani trovano la rete del vantaggio dopo 17’: suggerimento di testa di Bernardo Silva per il compagno di squadra Guedes che con un destro da centro area indirizza la palla nell’angolino in basso a sinistra. Al 37’ il Portogallo raddoppia: cross di Cristiano Ronaldo per la testa di Bruno Fernandes (ex Samp) che con una conclusione precisa firma il 2-0. Al 55’ la formazione di Fernando Santos blinda la vittoria con la terza rete: cross di Guerreiro per la testa di Guedes che piazza la palla sotto la traversa. Tra gli “italiani” sono scesi in campo Mario Rui (Napoli), Joao Mario (Inter ma in prestito al West Ham) e Andre Silva (Milan). Tutti sono entrati nella ripresa rispettivamente al posto di Guerreiro, Joao Moutinho e Cristiano Ronaldo. All’82’ viene annullato il quarto gol del Portogallo, siglato da Joao Mario, dopo la consultazione col Var. Non si registrano emozioni nei restanti minuti: finisce 3-0.