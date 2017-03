Amichevoli: Podolski saluta con un capolavoro, la Germania stende l'Inghilterra

22 marzo 2017

Lukas Podolski non poteva sognare un congedo più emozionante dalla Nazionale tedesca: nel giorno della sua 130esima e ultima presenza con la maglia della Germania , l'ex attaccante dell'Inter segna l'eurogol che stende 1-0 l'Inghilterra in amichevole al Signal Iduna Park di Dortmund. Per il bomber di origini polacche si tratta della rete numero 49 in carriera in Nazionale . Nel primo tempo ospiti vicini al gol con un palo colpito da Lallana .

Attimi di grande emozione a Dortmund poco prima del match con il saluto di tutto il Signal Iduna Park a Lucas Podolski che gioca la sua ultima gara in Nazionale indossando anche la fascia di capitano. La Germania, senza l'infortunato Khedira, parte sotto tono e l'Inghilterra prova ad approfittarne. Vardy chiede dopo appena 7 minuti l'assegnazione del rigore per un intervento scomposto di Ter Stegen ai suoi danni. L'arbitro Skomina non lo concede ma il penalty poteva starci. Al 25' ospiti vicini al gol con Lallana che colpisce in pieno il secondo palo dopo aver seminato la difesa tedesca. Sul finale di frazione Ter Stegen compie un autentico miracolo respingendo da pochi passi il tiro di Alli, lanciato a rete.



Nella ripresa si vede finalmente la Germania con una conclusione di Brandt che termina di poco a lato. Al 55' Ter Stegen risponde al destro in diagonale di Dier. Nel momento in cui l'Inghilterra appariva in pieno controllo del gioco arriva l'eurogol di Podolski che, con una sassata dai 20 metri, infila la sfera nel sette al 69' e festeggia nel migliore dei modi la sua ultima gara in Nazionale. Cinque minuti più tardi la Nazionale tedesca va ad un passo dal raddoppio con un tiro di Sané parato con un grande intervento da Hart. Joachim Low concede la standing ovation a Podolski, uscito tra gli applausi del pubblico per far spazio a Rudy. C'è spazio ancora per un tentativo di Schurrle che, dall'altezza del dischetto, incrocia troppo il sinistro con la sfera che termina sul fondo. La festa della Germania è comunque completa e per Podolski il finale è da favola.