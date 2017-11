Amichevoli: Neymar lancia il Brasile, Lippi ko contro la Serbia

10 novembre 2017

Prove di Mondiale per Brasile e Serbia che in amichevole hanno incontrato e battuto rispettivamente Giappone e Cina di Marcello Lippi. A Lilla la Seleçao ha regolato i nipponici 3-1 con Neymar protagonista di un gol e un rigore sbagliato. A segno anche Marcelo e Gabriel Jesus; di Makino la rete per gli asiatici. Vittoria "italiana" per la Serbia in casa di Marcello Lippi : nel 2-0 alla Cina decidono Ljajic e Milinkovic-Savic.

Il Brasile ha battuto per 3-1 il Giappone in una gara amichevole disputata allo Stade Pierre-Mauroy di Lille, in Francia. Grande protagonista Neymar, autore del gol del vantaggio brasiliano su rigore al 10'. Lo stesso attaccante del Psg al 17' fallisce un altro rigore, ma sul calcio d'angolo susseguente Marcelo firma il raddoppio con un gran tiro dal limite dell'area. Al 36' il terzo gol del Brasile firmato da Gabriel Jesus su assist di Danilo. Nella ripresa il Giappone accorcia le distanze con la rete di Makino al 63'. Nelle file brasiliane in campo da titolare il portiere della Roma Alisson, mentre nella ripresa sono entrati i due juventini Alex Sandro e Douglas Costa. Nelle file del Giappone, in campo l'interista Nagatomo.



La Serbia ha battuto la Cina di Marcello Lippi in una partita amichevole disputata al Tianhe Stadium di Guangzhou. Le reti dell'attaccante del Toro Ljajic al 20' e di Mitrovic al 69'. In campo nelle file serbe anche il laziale Milinkovic-Savic.