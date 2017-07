Amichevoli: Neymar ancora decisivo, il Barcellona piega lo United

27 luglio 2017

Valverde si affida al tridente collaudato composto da Messi, Suarez e Neymar. Mourinho manda in campo Lukaku supportato da Mkhitaryan e Rasfhord. La prima occasione del match è del Barcellona con un sinistro di Messi da fuori area che colpisce solo la base esterna del palo. Al 15' Pogba si inventa una conclusione al volo dalla distanza messa in angolo da un attento Cillessen. Al 31' Valencia scivola nella sua area regalando la sfera a Neymar che mette dentro l'1-0 da pochi passi. Al 41' Suarez si esibisce in una mezza rovesciata, parata in tuffo da De Gea.



Girandola di cambi e ritmi più blandi nella ripresa. Lo United prova a rispondere con un tiro a giro alto di Martial. Al 66' Pablo Alcacer si divora il raddoppio: lanciato a tu per tu contro Romero, l’attaccante spagnolo calcia addosso al portiere ex Sampdoria. L'ultimo tentativo dei Red Devils è, invece, un destro da fuori di Pereira che si spegne abbondantemente alto sopra la traversa. Il Barcellona conquista così la seconda vittoria nella Icc in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Neymar mentre la squadra di Mourinho subisce il primo ko dopo il successo per 2-0 nel derby con il City e il pareggio per 1-1 con il Real Madrid.