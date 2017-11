Amichevoli nazionali: manita Spagna, battuto il Costa Rica 5-0

11 novembre 2017

Alla Rosaleda di Malaga la Spagna già qualificata per i Mondiali come prima del girone (quello dell'Italia), affronta il Costa Rica in un test amichevole. Lopetegui si affida ad un 4-4-2 spregiudicato con Isco inserito nel rombo di centrocampo e con Iniesta alle spalle della coppia d'attacco Silva-Morata. Il match è a senso unico fin dalle prime battute di gioco, dopo appena 6' la Roja passa in vantaggio incursione sulla fascia destra di Silva che mette al centro, sul secondo palo arriva Jordi Alba che con un preciso diagonale batte il portiere. Al 23' è già 2-0, il portiere respinge corto un tiro-cross di David Silva e per Morata è un gioco da ragazzi mettere in rete. Nella ripresa si scatena David Silva, protagonista su quasi tutti i gol della Spagna, al 51' la difesa del Costa Rica pasticcia nel respingere un pallone e la sfera arriva proprio sui piedi di Silva che in diagonale non sbaglia. Al 55' Silva serve il poker, questa volta il suo tiro da posizione defilata non è irresistibile, ma con la complicità del portiere la palla si insacca. Nel finale arriva anche il sigillo di Iniesta, lancio lungo di Bartra e il centrocampista del Barcellona prende palla arriva al limite dell'area e con un preciso e potente tiro di collo pieno trova l'angolino. Nelle altre sfide amichevoli di giornata, la Repubblica Ceca batte 1-0 in trasferta il Qatar grazie ad una rete del centrocampista dell'Udinese Barak, mentre la Macedonia s'impone per 2-0 sulla Norvegia con le reti di Pandev e Markoski.