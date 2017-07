Amichevoli: Lukaku-Rashford, lo United vince il primo derby di Manchester

21 luglio 2017

Il Manchester United stende 2-0 il Manchester City nel primo derby della stagione, in un match valido per la International Champions Cup. All’NRG Stadium di Houston i Red Devils regolano la pratica sul finale del primo tempo grazie ai gol, siglati nel giro di 120 secondi (37' e 39'), di Lukaku e Rashford. Nella ripresa l'attaccante belga, sbarcato in estate dall’Everton per 85 milioni di euro, colpisce anche un clamoroso incrocio dei pali.

Nel City, Guardiola manda in campo dal primo minuto i nuovi arrivati Ederson e Walker mentre Mourinho si affida a Lukaku unica punta con Rashford, Mkhitaryan e Lingard alle sue spalle. Il primo squillo è dello United con Herrera che scarica un sinistro dalla distanza, respinto in tuffo dal portiere brasiliano del City. Dall'altro lato De Gea si supera su un tracciante di Sterling. Al 37' si sblocca l'incontro: su un lungo lancio dalle retrovie di Pogba, Lukaku supera di testa Ederson, uscito in modo avventato fuori dall'area, e scarica in porta il pallone dell'1-0. La difesa del City sbanda e due minuti più tardi subisce il raddoppio firmato da Rashford che, liberato da Mkhitaryan, trova il diagonale vincente con il destro.



Il City prova a reagire nella ripresa ma è ancora lo United a rendersi pericoloso con un violentissimo sinistro dal limite di Lukaku che si stampa sull'incrocio dei pali. Nel finale sono sempre i Red Devils a essere protagonisti con un tiro di Pogba che dà solo l'illusione del gol e con una rete a gioco fermo di Lukaku per precedente fuorigioco di Jones. Segnali più che positivi, dunque, per Mourinho mentre Guardiola avrà ancora molto lavoro da fare in vista dei primi impegni ufficiali.