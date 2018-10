Amichevoli: Lautaro gol e l’Argentina “made in Italy” passeggia sull’Iraq

11/10/2018

ARGENTINA-IRAQ 4-0

In Arabia Saudita continua la rivoluzione di Scaloni sulla panchina dell’Argentina: quella che supera l’Iraq 4-0 è una nazionale che “profuma” d’Italia. L’ex giocatore di Lazio e Atalanta, infatti, sceglie di mandare in campo dal primo minuto quattro “italiani”: al centro della difesa il difensore della Fiorentina Pezzella, mentre in attacco il tridente è tutto “made in Italy” con Dybala, Lautaro Martinez e De Paul. Solo tribuna per il capitano dell’Inter Icardi. Prima azione pericolosa al 5’, ma lo stacco di testa di Pezzella viene respinto con un grande colpo di reni da Hassan. L’Argentina sblocca comunque la gara al 18’: “el Toro” Martinez impatta di testa il cross di Acuna e batte Hassan. Al 34’ De Paul va vicino al raddoppio, ma ancora una volta il portiere iracheno evita la rete. Nella ripresa, al 53’ l’ex Udinese e Juve Pereyra trova il raddoppio. Al 58’ si fa vedere anche Dybala, ma Hassan gli nega la gioia del gol. Poco prima era entrato anche Simeone al posto di Martinez. All’81 Pezzella cala il tris con un tiro potente da distanza ravvicinata, al 92' Cervi sigla il 4-0 finale.