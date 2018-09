Amichevoli internazionali: l'Inghilterra supera 1-0 la Svizzera

11/09/2018

INGHILTERRA-SVIZZERA 1-0

Al King Power Stadium di Leicester si affrontano Inghilterra e Svizzera in un'amichevole di lusso che vede gli inglesi piazzare Welbeck e Rashford coppia d'attacco, con una mediana a cinque che vede come regista Dier. La Svizzera dell'ex laziale Petkovic piazza Shaqiri alle spalle di Gavranovic, Lichtsteiner e Rodriguez sugli esterni, Freuler centrale in mediana. Molto pericolosa in avvio di partita la Svizzera, che al minuto 8 colpisce anche il palo con Shaqiri. L'Inghilterra risponde al 16' con Dier, ma il suo colpo di testa esce di un soffio. Il primo tempo finisce senza reti ma nella ripresa, al 54', ecco che arriva la giocata vincente per l'Inghilterra che con un destro al volo di Marcus Rashford, ravvicinato, decide la sfida. Triplice fischio e gioia per l'Inghilterra.