Amichevoli: Deulofeu piega la Francia, tonfo Portogallo

28 marzo 2017

Francia-Spagna

Deschamps concede un'opportunità dal primo minuto a Mbappé e il giovane attaccante del Monaco si rende subito pericoloso con una conclusione ravvicinata respinta da De Gea. Nella Spagna il più attivo è Iniesta che prima sfiora il palo con una conclusione dal limite e poi, solo davanti a Lloris, colpisce d'esterno trovando l'incredibile risposta del portiere transalpino. A inizio ripresa annullato un gol alla Francia con Griezmann che, scattato in fuorigioco, mette dentro di testa il cross di Jallet: l'arbitro inizialmente convalida la rete ma poi torna sui suoi passi con l'aiuto della Var. Il ct Lopetegui manda in campo Deulofeu e poco dopo il milanista si intrufola in area e viene messo a terra da Koscielny: rigore per la Spagna che David Silva trasforma. La serata perfetta del rossonero si concretizza al 77' quando infila in fondo al sacco il cross di Jordi Alba. Anche in questo caso il direttore di gara si affida alla Var per valutare la posizione dell'esterno rossonero. Nel finale la Francia prova ad accorciare le distanze ma Griezmann spreca una clamorosa occasione di testa. La Spagna espugna così lo Stade de France e deve dire grazie all'estro di Deulofeu che, dal suo ingresso in campo, ha cambiato le sorti del match.



Portogallo-Svezia

Ronaldo ci mette 18 minuti per sbloccare l'incontro anticipando i difensori svedesi sul perfetto cross di Gelson. Gli ospiti si divorano il pari al 22' con Nyman che, a tu per tu con Marafona, spara incredibilmente alto. CR7 sfiora poi la traversa con una bella volée di sinistro. Il raddoppio del Portogallo si materializza al 34' con un'autorete di Granqvist che devia nella sua porta la palla messa in mezzo da Gelson. La Svezia accorcia le distanze al 57' con Claesson che, liberato da Nyman, non sbaglia da pochi passi. Il numero 6 ospite sigla la doppietta personale al 76' con una pregevole girata in area su assist di Durmaz. La rimonta viene completata al 93' quando Hult sbuca alle spalle di Semedo, mette al centro e trova la sfortunata deviazione di Cancelo che mette dentro nella sua porta il definitivo 3-2 per la Svezia. Il Portogallo si ferma così dopo 4 vittorie consecutive nelle qualificazioni.



Russia-Belgio

Spettacolare pareggio a Sochi. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 3 minuti con una deviazione da due passi di Vasin sulla palla messa al centro da Kombarov. Il Belgio trova l'immediato 1-1 al 17' con un rigore trasformato da Mirallas e concesso per fallo di Neustadter su Benteke. Lo stesso attaccante del Crystal Palace diventa assoluto protagonista allo scadere della prima frazione e sigla la doppietta personale con due colpi di testa vincenti da posizione ravvicinata. La Russia accorcia le distanze al 74' con Miranchuk che conclude in rete un perfetto contropiede. In pieno recupero è Bukharov ad infilare il 3-3 dopo aver agganciato un difficile pallone in area. Il romanista Nainggolan gioca tutto l'incontro mentre il napoletano Mertens entra negli ultimi 25 minuti.



Le altre partite

Dopo aver perso a Palermo contro la Nazionale di Ventura, l'Albania viene sconfitta 2-1 in casa dalla Bosnia per mano di altri due "italiani" come il romanista Dzeko (autore del rigore che sblocca l'incontro) e il laziale Lulic, bravo ad infilare in rete un cross proveniente dalla destra. Nella ripresa inutile il gol albanese di Balaj. Tracollo della Croazia che perde 3-0 in Estonia. A Tallinn i padroni di casa passano in vantaggio con un sinistro vincente di Luts dopo meno di 60 secondi. A inizio ripresa si infortuna lo juventino Pjaca, costretto ad uscire in barella con le mani sul volto dopo un brutto movimento del ginocchio. L'Estonia raddoppia all'81' con un diagonale vincente di Vassiljev e chiude i conti all'84' con una percussione centrale di Zenjov. La Macedonia, avversaria dell'Italia nel girone di qualificazione ai Mondiali, batte 3-0 la Bielorussia con doppietta del genoano Pandev mentre la Georgia travolge 5-0 la Lettonia. L'Islanda si impone 1-0 a Dublino contro l'Irlanda con gol di Magnusson. Si chiude, infine, sull'1-1 Austria-Finlandia con Jensen che risponde al vantaggio dei padroni di casa firmato dall'ex interista Arnautovic.