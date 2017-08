Amichevoli, Audi Cup: il Napoli abbatte il Bayern 2-0

2 agosto 2017

Ottima prova del Napoli in Audi Cup che, in un'Allianz Arena colorata di bianco e rosso, vince e convince contro un Bayern Monaco ancora a caccia di una quadratura. Grande prestazione del team di Sarri che si dimostra solido in difesa e abile nel palleggio. La prima rete la realizza Koulibaly, rapido nel ribadire in porta una palla in mischia; la seconda è opera di Giaccherini: un controllo e tiro letali per la squadra di Ancelotti.