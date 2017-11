Amichevoli: 0-0 tra Inghilterra e Germania, la Francia piega il Galles 2-0

10 novembre 2017

Non solo playoff Mondiali. Inghilterra e Germania non si fanno male in amichevole: 0-0 a Wembley nel match più affascinante di giornata. Tutto facile per la Francia che, allo Stade de France, supera 2-0 il Galles con le reti di Griezmann e Giroud. Pazzo 3-3 tra Belgio e Messico: per i padroni di casa in gol Hazard e Lukaku, Guardado e Lozano replicano per i centroamericani. Si chiude a reti bianche, infine, la sfida tra Polonia e Uruguay.

E' tempo di amichevoli internazionali per chi ha già staccato il pass per Russia 2018 o per chi, invece, ha dovuto dire addio al sogno Mondiale. Nella spettacolare cornice di Wembley, Inghilterra e Germania non si fanno male: 0-0 nel match più affascinante, ricco di storia e tradizione di giornata. Si parte subito fortissimo con il retropassaggio di Maguire che stava per mettere in difficoltà Pickford. La replica della nazionale dei Tre Leoni è affidata a Vardy, che colpisce l'esterno della rete da buona posizione. La traversa di Sané zittisce Wembley, che poi trema sulla tripla occasione degli uomini di Low con Werner, Sané e Draxler che si mangiano la rete del vantaggio. Occasione da una parte ed occasione dall'altra: Werner al 39' trova la pronta risposta di Pickford, mentre solo il salvataggio miracoloso di Rudiger su Abrahim consente di chiudere un pirotecnico primo tempo sullo 0-0. Dopo 45 minuti di fuoco, ci prova subito Vardy ad inizio ripresa ma ter Stegen gli dice di no. I ritmi forsennati calano con lo scorrere dei minuti con le due squadre che sembrano accontentarsi dello 0-0. All'ultimo respiro, però, l'Inghilterra avrebbe la chance di sbloccare il risultato ma Lingard, da pochi passi, calcia male e spedisce il pallone sopra la traversa.



Nelle altre amichevoli, la Francia di Deschamps supera, allo Stade de France, il Galles 2-0. Padroni di casa avanti al 18' del primo tempo con Griezmann, bravissimo a girare al volo il passaggio illuminante di Tolisso, Giroud la chiude nella ripresa su assist di Mbappè. Spettacolare 3-3 al Stadio Re Baldovino di Bruxelles tra Belgio e Messico. La squadra di Martinez passa in vantaggio al 17' del primo tempo con il tap-in di Hazard, ma prima dell'intervallo incassa il pareggio con il calcio di rigore di Guardado che fa 1-1. Nella ripresa, Lukaku riporta avanti i suoi ma, un minuto più tardi, Lozano trova la rete del nuovo pareggio. Al 60' il Messico passa addirittura in vantaggio ancora con il numero 8, bravissimo a colpire al volo la corta respinta di Courtois. A spegnere gli entusiasmi degli uomini di Osorio ci pensa il bomber dello United con una facile conclusione da due passi che vale lo spettacolare 3-3 finale.



Yarmolenko e Konoplyanka con un gol per tempo firmano il successo in rimonta dell'Ucraina per 2-1 sulla Slovacchia, passata in vantagigo con Stetina. Si chiude a reti bianche, invece, il match tra Polonia e Uruguay. C'è anche la firma di Joao Mario (con Fernandes e Guedes), infine, nel 3-0 del Portogallo all'Arabia Saudita