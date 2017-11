Algeria, sfogo di Madjer in conferenza alla Malesani

17 novembre 2017

Malesani ha fatto scuola. Scherzi a parte, questa volta è toccato a Madjer, l'autore del celebre gol col "tacco di Allah", a infuriarsi in conferenza stampa. Il ct dell'Algeria si è scagliato contro un giornalista: "Mr. Djebbour, giornalista nazionale, tu sei il nemico della nostra nazionale. Lo dico in pubblico, davanti a tutti: ascoltatemi! Io rispetto tutti voi, tranne lui: io non ti rispetto! Taci! Taci! Taci! Ritirati e lascia alla nuova generazione il lavoro!".