Al-Khelaifi su Neymar: "Trattativa regolare, col Fair Play siamo a posto"

4 agosto 2017

Prima della conferenza stampa Al Khelaifi aveva introdotto così Neymar: "Sono felice di presentare la nostra grande stella. Grazie a tutti per essere venuti qui. Neymar è un grande campione per il mondo intero. Per quelli che amano il calcio e lo sport. Per me è il miglior giocatore del mondo. Ha già portato un'energia molto positiva per la squadra. Siamo felici oggi che sia con noi. Con lui il nostro progetto diventa più forte, la Ligue1 diventa più interessante. Neymar ha firmato con noi per vincere più trofei possibili, insieme scriveremo la storia del Psg. Grazie per essere venuto qui. Siamo tutti felici, gli diamo il benvenuto nella sua nuova casa".



Presidente, ha preso Neymar per ripicca dopo la trattativa Verratti?

"Non c'entra niente con la trattativa per Verratti. L'abbiamo preso solo perché è il miglior giocatore del mondo. Abbiamo molto rispetto per il Barcellona, non c'entra davvero niente la questione Verratti".



Lo stipendio di Neymar?

"Non è qui per soldi. Potrebbe guadagnare di più da altre parti, vi garantisco che non è qui per soldi. È qui per una nuova sfida. È tutto straordinario perché siamo al centro del mondo. Neymar vuole scrivere la storia del club".



Come vi ponete con il FFP?

"Magari oggi è il più costoso, nel giro di due anni magari verrà superato. Il brand Psg con il brand Neymar si fondono, assieme cresceremo. Per quanto riguarda il FFP siamo del tutto tranquilli, siamo trasparenti. Il mio team mi ha assicurato che siamo nei parametri, siamo in ottime mani".



Siete preoccupati da un'eventuale inchiesta dell'Uefa?

"Non ho nulla contro nessun club, se ci chiederemo qualcosa dialogheremo in maniera trasparente. Quello che dicono i media non ci interessa, il trasferimento è assolutamento legale. Inoltre specifichiamo che non è Neymar ad aver pagato la clausola, l'abbiamo pagata noi".



Presidente, ha speso tanto per Neymar...

"Solo con l'acquisto di Neymar il valore del club è aumentato di 500 milioni, da 1 miliardo a 1,5 miliardi. Nel giro di qualche anno il valore di Neymar raddoppierà".